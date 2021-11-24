美國法官：「20年前大選認輸的戈爾是男子漢」……抨擊特朗普. November. 24, 2021 07:25. by 文炳基記者 weappon@donga.com. 美國一法院在審理今年1月6日美國前總統唐納德·特朗普的支持者沖擊美國國會大廈一案時，提到了20年前承認大選失利的前副總統阿爾·戈爾。法官將戈爾推崇為「男子漢」，與對選舉結果不服的特朗普進行了對比。 據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體22日報道，當天華盛頓聯邦地方法院法官雷吉·沃爾頓在對特朗普的支持者亞當·約翰遜（36歲）進行審判時表示：「相比特朗普，戈爾對大選結果有更多說道的余地。」「但是他是一個能夠接受發生在自己身上的事情的男子漢」，「他接受（結果），離開了。」 在2000年的美國大選中，民主黨候選人、前副總統戈爾以1784票之差（0.1%）失去了佛羅裏達州，在大選中敗給了時任共和黨候選人、喬治·W·布什。之後，機器重新驗票的結果，票差縮小至327票，戈爾要求進行手動驗票，但這一要求被聯邦大法院駁回後，戈爾接受了大法院的決定，在大選中服輸。 據分析，由小布什總統任命的沃爾頓法官在審判過程中提及戈爾，是針對尚未承認大選失敗的特朗普。沃爾頓針對約翰遜批評特朗普說：「你聽信了謊言，輕易聽信謊言從佛羅裏達來了華盛頓。欺騙你的人至今還在堅持同樣的主張。」約翰遜被起訴的罪名是，在沖擊國會大廈時，拿著眾議院議長南希·佩洛西的演講臺在國會大廈內走動。美國有線電視新聞網等媒體報道說，約翰遜在當天的審判中承認了盜竊政府財產的嫌疑，並要求從輕處理，因此，最多可能被判處6個月的有期徒刑。

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