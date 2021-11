防彈少年團獲得AMA年度藝人,開亞洲歌手先河. November. 23, 2021 07:22. by 林熙允記者 imi@donga.com. 這是長達4年的艱難登頂。雖然坡度陡峭,但終于到達了頂峰。 防彈少年團今年獲得全美音樂大獎“年度藝人(Artist Of The Year)”獎,是在進軍美國市場短短4年之後達成的壯舉。他們從2017年開始登陸流行音樂大陸。防彈少年團作爲亞洲歌手首位出演美國三大音樂頒獎典禮之一的全美音樂大獎,並以《DNA》裝飾舞台,給美國國內觀衆留下了深刻印象。 從以粉絲團“阿米(ARMY)”爲基礎成長起來的亞洲歌手防彈少年團的立場來看,在當時美國主流流行音樂界到底能走多遠還是個未知數。當時全權負責防彈少年團的當地經濟活動的Interwine音樂公司代表理事Eshy Gazit今年9月接受本報采訪時曾表示,“爲了讓業內人士親眼目睹防彈少年團的社交綜合症,邀請了當時可以邀請到的所有記者和相關人士(在2017年全美音樂大獎)。” 防彈少年團在當天之後進入了美國的主要頒獎典禮和排行榜。在同一個頒獎典禮上,從第二年開始連續3次獲得了“最受歡迎社交藝人”冠軍。他們在2019年獲得了包括“年度巡演”在內的三冠王,去年獲得了“最受歡迎二人組/組合(pop/rock部門)”等兩冠王。在地位相似的公告牌音樂大獎(Billboard Music Awards)上,他們也于2017年首次登場,連續4年獲得了“最佳社交藝人”的稱號。今年(5月)他們斬獲了最佳二人組/組合、最佳暢銷單曲(《Dynamite》)等4冠王。 此次榮獲全美音樂大獎最高獎項“年度藝人”,是防彈少年團勢如破竹之勢的另一個上行轉折點。在公告牌單曲排行榜上,連續10周占據榜首,並在今年最長時間占據首位的《Butter》的力量奏效了。 防彈少年團實際上是今年頒獎典禮的主賓。活動的指南針一直指向防彈少年團。兩次的祝賀舞台和三次獲獎(包括最受歡迎二人組/組合、最受歡迎歌曲)全部通過電波傳播,演出分量甚至比主持人說唱歌手Cardi B還要多。頒獎典禮初期,防彈少年團和英國代表性搖滾組合“酷玩樂隊”一起熱情演唱合作歌曲《My Universe》,爲儀式現場氣氛進行了預熱。酷玩樂隊憑借這首歌時隔13年登上公告牌單曲排行榜首位,時隔6年參加了該頒獎典禮。 最後樂章也由防彈少年團負責。Cardi B說:“他們又來了。是花了錢嗎?”最終,Cardi B以寫著“Butter”的黃色屏幕爲背景,表達了最後的問候,裝飾了整個頒獎典禮的最後場面。 在後半部安排的男性偶像組合特別演出也意味深長。來自波士頓的兩個組合“New Edition”和“New Kids on the Block”以“波士頓對決”爲題,進行了長時間的聯合演出。鏡頭不時地對准在觀衆席上跳舞的防彈少年團。《Butter》舞台時,New Kids on the Block成員們興奮的樣子也展現出來了。 在美國頒獎典禮上,防彈少年團面前只剩下了相當于世界流行音樂市場珠穆朗瑪峰的格萊美獎(Grammy Awards)。美國國家科學院錄音藝術與科學學院將于23日(當地時間)公布明年的格萊美獎(1月31日)候選人名單。防彈少年團去年獲得了最佳流行二人組/組合表演部門的提名,但獎杯被Lady Gaga和愛莉安娜•格蘭德拿走。這次由于《Butter》的強勢,很有可能獲得重要獎項“年度最佳唱片”或“年度最佳歌曲”的提名,防彈少年團能否繼全美音樂獎之後再捧獲格萊美獎引發廣泛關注。

