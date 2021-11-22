迪士尼主題公園66年來首次出現黑人聖誕老人. November. 22, 2021 07:17. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 美國著名主題公園迪士尼樂園66年來首次出現了黑人聖誕老人。 據美國有線電視新聞網（CNN）19日（當地時間）報道，黑人聖誕老人出現在加利福尼亞州安納海姆迪士尼樂園和佛羅裏達州湖畔納維斯塔沃爾特迪士尼世界度假村的聖誕活動現場。身穿小胡子裝扮、紅色衣服和帽子的黑人聖誕老人與來訪者合影留念，並舉行了街頭遊行。 自1955年迪士尼主題公園設立以來，不是白人的聖誕老人在迪士尼樂園亮相尚屬首次。CNN報道說，迪士尼樂園希望通過黑人聖誕老人傳達平等和多樣性的信息。迪士尼方面的發言人表示：“聖誕老人在全世界多個地區社會以多種方式表現出來”，“通過此次聖誕老人，將展示我們周邊共同體的多樣性。” 迪士尼樂園在沒有事先宣傳或發表的情況下，讓黑人聖誕老人突然登場，令訪客們大吃一驚。一名訪客在推特上留言說：“我剛才在華特迪士尼世界看到了第一個黑人聖誕老人。流下了激動的淚水。”著名黑人網絡紅人維多利亞•韋德表示：“我活到現在從未想過迪士尼樂園會有黑人聖誕老人登場。能看到和我長得相似的聖誕老人，真的很有意義。” 此前，聖誕老人主要被描述爲胡子密布的白發白人男性。但是最近，試圖打破對聖誕老人的固有觀念的嘗試正在增加。美國服裝品牌“Old Navy”表示：“將讓不同民族和文化背景的人們一起分享聖誕節的快樂”，並舉行了重新诠釋聖誕老人的“爲所有人准備的聖誕學校”活動。美國著名餅幹品牌奧利奧18日推出了以黑人聖誕老人爲主角的電視廣告，受到了人們的關注。

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