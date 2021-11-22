尹錫悅：「文在寅政府破壞就業、引發住房慘案」. November. 22, 2021 07:17. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 國民力量黨總統候選人尹錫悅21日表示：「文在寅政府不是創造就業的政府，而是破壞就業的政府。」前一天，他還批評政府的房地產政策「引發了居住慘案」。整個周末，他都在批評文在寅政府的就業和房地產政策，集中發表政策信息。 尹錫悅當天在臉書上就現政府的就業政策表示：「只考慮眼前的統計結果，花費國民血汗稅金增加了假就業。如果我成為總統，我會積極幫助創造工作崗位的企業。另外，還將破格支持青年創業。」尹錫悅還表示，「問題是工作崗位的質量明顯惡化。可以稱為好工作崗位的全日製就業人數在一年內反而減少了444萬人」，並諷刺稱：「這就是一貫美化工作崗位政策、自賣自誇的文在寅政府的真面目」。他同時指出：「真想問，到底都做了些什麽，怎麽做的，投入了天文數字般的稅金，卻出現了如此淒慘的結果?」 尹錫悅20日也在臉書上針對房地產政策主張：「雖然租房對策實行了整整一年，但別說是平民和中產階層的居住穩定，倒是發生了居住慘案。這是文政府的傲慢和自以為是導致的房地產人災。」他強調：「如果我當選總統，將使民間租賃住宅市場恢復正常。政府將發放停滯的貸款，以新婚夫婦和青年群體為主，進行破格的金融援助。」 尹錫悅方面的相關人士解釋說：「在政策方面批判文在寅政府並提出應對方案，意在將檢察總長出身的候選人形象轉變為政界人士，提高政策的鮮明性。」 尹錫悅21日上午參加了首爾市瑞草區愛心教會禮拜，展開了拉攏基督教選票的活動。這是繼手掌上「王」字等巫俗爭議後，繼10月10日參加汝矣島純福音教會禮拜後，又一次參加基督教活動。

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