「國寶一號首爾崇禮門」改名「國寶首爾崇禮門」. November. 20, 2021 07:38. by 全彩恩記者 chan2@donga.com. 「國寶一號首爾崇禮門」的名稱被改為「國寶首爾崇禮門」。 文化遺產廳表示，將從19日開始實施《文化遺產保護法》實施令及實施細則。其內容包括，在標記國家指定、登記文化遺產時，不再使用編號。今後將不再使用國寶、寶物、私人天然紀念物等所帶的編號。由此，「寶物一號首爾興仁之門」也被標記為「寶物首爾興仁之門」。 根據1962年公布的《文化遺產保護法》，國家指定的文化遺產按照指定的順序編號。相關編號本是相關文化遺產按照指定順序產生，卻被誤認為是按照價值排序。為避免這一爭議，文化遺產廳決定刪除相關編號。

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