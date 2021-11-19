陷入中美半導體戰爭的SK海力士，要以擴大絕對差距來擺脫困局. November. 19, 2021 07:19. . 據路透社昨天報道，SK海力士想要引進荷蘭產尖端設備改善中國江蘇省無錫工廠的計劃，因美國政府的反對而面臨流產的危機。報道還說：「在美國和中國的地緣政治紛爭中，SK海力士有可能成為下一個犧牲品。」處在美中經濟霸權戰爭中心的韓國半導體企業最擔心的事件很有可能成為現實。 SK海力士第三季度在世界DRAM（動態隨機存取存儲器）半導體市場的占有率為27%，僅次於三星電子（44%），位居第二。美國、歐盟、中國等國家的競爭企業得到政府的各種補貼和稅製支援，SK海力士要想甩掉它們，必須對尖端技術和裝備進行進攻性投資。特別是無錫工廠是生產該公司一半DRAM產品的重要設施，有可能對企業競爭力產生負面影響。 拜登政府擺出了一副絕不允許使用美國及同盟國技術的尖端半導體設備進入中國的架勢。表面上的理由是有可能被惡用於加強中國的軍事力量，但其主要目的，是想牽製要在數量和質量所有方面成為製造業最強國的「中國製造2025」計劃。美國政府上周甚至放棄了想要增加中國當地矽晶片產量的本國半導體企業英特爾的計劃，似乎不允許一切例外。 問題是中國是購買韓國產半導體40%的最大客戶。有分析認為，如果加上通過香港的迂回出口，所占比重將超過60%。如果因美國的掣肘而不能正常對中國工廠進行設備投資，中國可能會無辜的韓國企業而不是美國為目標進行報復。就像發生「薩德事件」時一樣，完全不同領域的韓國企業也會受到牽連。 解決這種尷尬狀況的方法只有一個，那就是進一步拉大技術與質量上的絕對差距，無論出現什麽矛盾，中國企業都不得不購買韓國產半導體。但是，SK海力士計劃投資的龍仁半導體集群工業園區，卻因說服居民和批準推遲，開工時間比原計劃推遲了一年以上。政府和政界必須為《培養半導體產業特別法》提供更果斷的支援政策和放寬限製的方案，盡快予以通過。

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