三星電子位居“全球最佳品牌”第二位，僅次于谷歌. November. 18, 2021 07:18. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子在英國輿論調查公司YouGov評選的“2021年全球最佳品牌排行榜”中位居第二。在同一調查中，三星電子在2019年和2020年分別排在第4位，而今年上升了兩個名次。 16日（當地時間），根據YouGov的統計，全球品牌排名第一的是谷歌（111分）。排在第二位的是三星電子（99分），三星超過了去年排在第2、3位的WhatsApp和YouTube。今年，Netflix（77分）、YouTube（74分）、WhatsApp（59分）分列3至5位。新加坡網上購物中心Shopee和美國電子商務企業亞馬遜分列第6、7位，阿迪達斯、滴露（Dettol）、耐克等緊隨其後。 YouGov以品牌提升、質量、信譽、價值、滿意度等爲標准，以全世界54個國家的1700萬名以上爲對象進行調查，評估了品牌排名。三星在韓國、荷蘭、越南、俄羅斯、菲律賓等5個國家被選定爲第一品牌。YouGov方面表示：“通過自主開發的品牌評價方式，對各企業的經營方式及産品進行了分析，並以此爲基礎選定了品牌健康性高的企業。” 在今年的全球品牌排名評價中，三星電子一直保持前5名的水准。上月，在國際品牌咨詢專門企業Interbrand公布的“全球100大品牌”排名中，三星電子排在第5位。 Interbrand評價稱，三星電子的品牌價值達746億美元（約87.9萬億韓元）。三星電子在2012年首次進入前10位（第9位）後，在2017年和2020年分別上升到第6位和第5位，排名不斷上升。Interbrand以評定具有世界公信力的全球100大品牌排名而聞名。

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