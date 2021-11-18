屏住呼吸畫的畫. November. 18, 2021 07:18. . 1943年，德國納粹宣布「沒有猶太人的柏林」。這距離頒布標榜反猶太主義的《紐倫堡法》已有8年。但並不是所有猶太人都此消失了。有拼命生存下來的生存者。畫家格特魯·德·桑德曼就是其中之一。 桑德曼出生於柏林一個富有的猶太人家庭，1893年在柏林藝術協會學習，並接受凱蒂·科爾維茨的私人課程。與創作批判社會作品的老師不同，桑德曼主要畫女性為模特的肖像畫。1935年頒布《紐倫堡法》後，桑德曼被禁止就業，並被帝國美術家協會除名。這意味著她不能以專業畫家的身份活動。1942年，她還接到了驅逐命令。 桑德曼拒絕，並假裝自殺。在朋友們的幫助下，她一直躲在柏林公寓的地下室，直到戰爭結束。大規模空襲時，她也一直屏息躲避炸彈的襲擊。在生存的恐懼和恐懼中，她沒有放棄創作。因為很難找到材料，所以用最小限度的工具隱秘地畫畫。在紙上畫出的這幅黑白畫，描寫了結束勞累的一天工作後趴著睡著的女性。似乎還沒有到平穩躺在床上舒舒服服地睡覺的地步，似乎有些不安。也許這是畫家的自畫像。也許是因為這是納粹掌權之年畫的畫吧。這似乎反映了自己不安的未來。 在兩次世界大戰和大屠殺中幸存下來的桑德曼的創作令人難以置信地旺盛。雖然在戰爭中消失，無法得知準確的數字，但據說她創作了1000幅以上的作品。戰後，桑德曼不僅作為藝術家，還為性少數群體人權運動而鬥爭，並充滿熱情地生活，最終以88歲的高齡結束了一生。她生前是猶太人，但死後作為勇敢的柏林女性永遠復活。

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