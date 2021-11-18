孫興慜攻入個人國家隊比賽第30粒入球，像11年前的首球一樣發射愛心. November. 18, 2021 07:18. by 李元洪 bluesky@donga.com. 由主教練保羅•本托率領的韓國國家足球隊最快將于明年1月連續第10次進入世界杯決賽圈。 17日，在卡塔爾多哈的阿爾加拉法體育場（Thani Bin Jassim Stadium）舉行的2022年卡塔爾世界杯亞洲區預選賽A組第6輪比賽中，韓國隊以3比0戰勝了伊拉克隊。韓國隊在最終預選賽中攻入3球以上（包括3球）尚屬首次。這是韓國隊自2012年6月以4比1戰勝卡塔爾隊之後，時隔9年零5個月再次在預選賽客場比賽中獲勝。本場比賽過後，韓國隊以4勝2平（積14分）的成績連續6場不敗，保持了小組第2的位置。伊朗隊以3比0戰勝敘利亞隊，以5勝1平（積16分）的戰績排在小組第1位。 由此，韓國隊拉開了與小組排名第三的球隊之間的差距，並獲得了提早確定可以直接進入世界杯決賽圈的小組第二名的機會。阿聯酋（UAE）積6分排在小組第三，黎巴嫩（積5分）排在小組第四位。韓國隊與阿聯酋隊的積分差距爲8分。韓國隊將于明年1月27日和2月1日分別與黎巴嫩隊和敘利亞隊進行比賽。在結束與黎巴嫩隊的比賽時，每隊還剩下3場比賽。此時，如果與排名第三的球隊的積分差距達到10分以上，無論剩下的比賽結果如何，都將確定進入世界杯決賽圈。如果屆時韓國隊戰勝黎巴嫩隊，而在同一天與敘利亞隊交鋒的阿聯酋隊打平或失利，韓國隊將直接進入世界杯決賽圈。 韓國隊在與伊拉克隊的比賽中，前鋒曹圭成（金泉尚武）在最前方展開了壓迫戰術，鄭又榮（阿爾薩德）、黃仁範（喀山魯賓）、李在城（美因茨）等中場球員以穩定的防守和積極的突破展開了進攻。韓國隊在上半場第32分鍾憑借李在城的左腳射門、下半場第28分鍾孫興慜(托特納姆熱刺隊)的點球、下半場第33分鍾鄭優營（弗萊堡）的進球，取得了完勝。 孫興慜成功射進了曹圭成創造的點球，在96場A級比賽中共打進了30粒入球。雖然孫興慜成功罰進了第一次點球，但在射門之前，以鄭優營（弗賴堡）提前進入了點球區，因此不得不重罰點球。但是在第二次嘗試時，他騙過對方守門員，果斷地將皮球踢向了球門中路，成功罰入點球。10年前的2011年1月，在該體育場與印度進行的亞洲杯比賽中，孫興慜打入了個人A級比賽的首粒進球，像10年前的那天一樣，用手做出了心形的慶祝動作。由此，孫興慜追平了許丁茂、金度勳、崔淳鎬等前輩，排在國家隊曆屆射手榜並列第6位。最多進球排名第1位的是車範根（58球）。孫興慜說：“無論是上場還是沒上場的選手都盡了全力。作爲我們隊的一員感到很高興。” 鄭優營（弗賴堡）雖然給孫興慜造成了再次罰點球的負擔，但憑借快速的進攻和射門能力，給人留下了深刻的印象。與同名同姓的前輩鄭又榮（阿爾薩德）一起比賽，被稱爲“小鄭又榮”的他與前輩孫興慜一樣在同一球場攻入了個人國家隊比賽首粒進球。 在B組，日本隊以1比0戰勝了阿曼隊，積12分，從而力壓當天與中國隊1比1戰平的澳大利亞隊（積11分），上升至小組第2位。B組第一名是沙特隊（積分16分）。

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