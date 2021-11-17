限制規定層出不窮，但去年擁有多套住宅的人達232萬人，創曆史新高. November. 17, 2021 07:18. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 據統計，去年擁有2套以上住宅的多套住宅擁有者人數創下了統計以來的最高紀錄。爲了抑制多住宅需求，政府采取了強力的稅金規制，但是多住宅者反而比前年增加了。 據統計廳16日公布的《2020年住宅擁有統計》報告顯示，去年擁有住宅的人數爲1469.7萬人，比前一年增加36.1萬人（2.5%）。這被解釋爲，隨著住宅價格的持續上漲，在價格進一步上漲之前想要購買自己住宅的人有所增加，住宅所有者也有所增加。 其中擁有2套以上住宅的多住宅擁有者爲232萬人，比前年（228.4萬人）增加了3.6萬人（1.6%）。這是自2012年開始進行相關統計以來規模最大的一次。政府雖然加強了綜合房地産稅和轉讓所得稅，試圖拿住多住宅需求，但多住宅擁有者反而有所增加。 只是住宅所有者數量大幅增加，在全體住宅所有者中多住宅者所占的比重爲15.8%，比前一年（15.9%）小幅減少。這是自2014年以後，6年來多住宅者比率首次下降。據統計，擁有2套住宅的人達183萬人，擁有3套住宅的人達29.7萬人，擁有4套住宅的人達7.6萬人，擁有5套以上住宅的人達11.7萬人。去年，從無住宅者成爲住宅所有者的人達98萬人。 據調查，擁有住宅的家庭的平均住宅價格（以公示價格爲准）爲3.24億韓元。這一數字比2019年（2.75億韓元）上漲了4900萬韓元。住宅資産價值超過3億韓元的家庭占33.3%，比2019年（26.9%）增加6.4個百分點。據分析，這反映了去年一直持續的住宅價格上升趨勢。 上位10%的住宅價格平均爲13.09億韓元，比前一年（11.03億韓元）上漲了2.06億韓元。相反，下位10%的住宅價格從平均2700萬韓元上漲到2800萬韓元，只上漲了100萬韓元。上位10%和下位10%住宅價格之間的差距從2019年的40.85倍擴大到去年的46.75倍。 另外，在所有住宅所有者中，女性所占比重爲45.2%，比前一年上升了0.5個百分點。據分析，這是因爲爲了節稅，以共同名義購買房屋的夫妻增加。如果按年齡分析住宅所有者，50多歲的人最多，占全體的25.4%。其後依次爲40多歲（22.7%）、60多歲（20.5%）。30多歲和70多歲的人分別占11.4%，所占比重最低。

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