自動行駛機器人在公園繞圈提供借書服務. November. 16, 2021 07:29. by 郭道英 now@donga.com. 自動行駛機器人將巡視公園，向市民提供借書服務。氫電卡車將投入物流現場，利用新再生能源和廢電池的電動汽車充電站也將開門營業。 大韓商會（大韓商工會議所）沙盒（Sandbox）支援中心和産業通商資源部15日召開“産業融合規制沙盒審議委員會”，並表示批准了△自動行駛智能圖書館機器人 △氫電卡車物流服務 △利用新再生能源和廢舊電池的電動汽車充電服務 △汽車軟件遠程更新（OTA）服務等4項服務。 京畿城南市申請的自動行駛智能圖書館機器人雖然在現行法律上不允許在公園通行，但當天得到了實證特例許可，因此可以在公園通行。前後長1.8米、高1.2米的圖書館機器人可以載著100本書，在炭川散步路的規定區間內，向市民提供借書服務。 Coupang物流（後勤）服務公司的氫電卡車運輸也得到了追加批准。此前的9月，現代汽車、CJ大韓通運、現代格羅唯視的環保氫電卡車物流服務獲得了沙盒許可。Coupang物流服務公司計劃利用現代汽車生産的1輛10噸級氫電卡車進行貨物運輸。 濟州新再生能源企業大銀將在濟州島證明利用太陽能生産電力和廢電池再利用能源儲存裝置（ESS）的電動車充電服務。塔塔大宇商用車計劃從2022年款開始銷售帶有OTA功能的卡車。

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