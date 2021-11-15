車俊煥時隔三年重回花樣滑冰大獎賽領獎台. November. 15, 2021 08:44. by 金東昱 creating@donga.com. 韓國男女花樣滑冰的招牌選手車俊煥（20歲•高麗大學）和柳英（17歲•修理高中）在同一比賽中雙雙摘得獎牌。 車俊煥13日在日本東京代代木國立體育場舉行的2021~2022賽季國際滑聯(ISU)大獎賽第四站NHK杯男子單人自由滑比賽中，獲得技術分78.76分、藝術表演分85.92分、扣分1分，總分163.68分。再加上短節目得分95.92分，車俊煥的最終總成績爲259.60分，繼日本選手宇野昌磨（290.15分）和美國選手文森特•周（260.69分）後排名第三。車俊煥在2018~2019賽季大獎賽第三站比賽後，時隔三年再次在大獎賽上奪得獎牌。 柳英在同一天舉行的女子單人自由滑比賽中，獲得技術分69.03分，藝術表演分67.49分，扣分1分，總分135.52分。再加上短節目得分68.08分，柳英的最終總成績爲203.60分，獲得銅牌。第一名是坂本花織（223.34分），第二名是川邊拓美（205.44分•以上均爲日本）。在大獎賽第一站比賽上獲得銅牌的柳英自2009年11月金妍兒（退役）以後，12年來首次連續兩站比賽都斬獲獎牌。在本次比賽中接連在阿克塞爾三周半跳動作中失誤的柳英表示：“下次將集中精力完成阿克塞爾三周半跳躍動作，避免出現失誤。”

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