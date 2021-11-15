從新冠檢測到感染者管理，一個應用程序就能搞定. November. 15, 2021 08:45. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 首爾松坡區14日表示，開發出了從新冠檢測到感染者管理全過程的「告別新冠」應用程序，並將從16日開始試運營。 從新冠檢測到結果查詢、感染者管理等所有過程中，「告別新冠」都能為居民提供必要的服務。根據轉為「分階段恢復日常生活」和擴大居家治療的指導方針，為了支持居民們盡快恢復日常生活，松坡區與長遠醫療財團、U2bio等民間機構及企業合作開發了應用程序。 一旦安裝這一應用程序，在新冠檢測結果為「陰性」時，就可以實時獲得結果報告。這將減少為發放結果報告而親自前往機構申請並等待的不便。此外，這一應用軟件還提供篩選診所電子問診表填寫、檢查結果通知·查詢、歷次檢測查詢、基礎流行病學調查自我診斷等功能。 該應用程序可以在谷歌「Play Store」或蘋果「APP Store」上搜索「告別新冠」並下載。松坡區區長朴成洙表示：「我們將采取先發製人的行政服務舉措，幫助居民恢復日常生活。我們將盡最大努力，使居民安全、成功地恢復日常生活。」

한국어