企劃財政部反對下調繼承稅……預示著政府與政界將發生沖突. November. 15, 2021 08:46. by 金亨瑉記者 kalssam35@donga.com. 韓國政府實際上對實施遺產取得稅等緩和繼承稅負擔的改革方案提出了反對意見。在總統選舉即將到來之際，考慮到選票去向，執政黨和在野黨要求「緩和繼承稅負擔」。因此，圍繞繼承稅改革問題，政府和政界之間的沖突將不可避免。 根據企劃財政部14日向國會提交的韓國稅收財政研究院的《繼承稅和贈與稅改善方案研究》報告及《對繼承稅主要爭論點的研究意見》，政府對緩和目前10%∼50%的繼承稅率的方案表示，「有必要慎重決定」，表示反對。企劃財政部在「研究」報告中表示：「因為有家業、務農繼承扣除等緩和稅收負擔的製度，所以相比調整繼承稅率，更應該積極運營扣除製度。」報告特別指出：「繼承稅是所得稅的補充性質，在財富再分配方面非常重要，因此應該慎重進行改革。」 對於將繼承稅體系從遺產稅轉變為遺產取得稅的「方案」，企劃財政部也認為「有必要進行中長期討論」，實際上也表示反對。遺產稅雖然是以繼承總額為標準征稅，但遺產取得稅將對繼承者個人厘定稅金，從而減輕負擔。企劃財政部此前一直在研究轉變為遺產取得稅的可能性，這一次聲稱：「對繼承財富的征稅功能減弱，存在逃稅的憂慮。」 政府對擴大企業繼承時扣除優惠的「家業繼承製度緩和案」也持消極態度。家業繼承扣除限度是500億韓元，但財界要求提高限度。但企劃財政部認為，去年平均扣除金額為39.7億韓元，實際扣除金額未達到扣除限度，沒有必要進一步提高扣除限度。對於將繼承稅繳納稅額超過2000萬韓元時分期繳納的「年賦延納」期限從原來的5年延長到10年的方案，企劃財政部表示贊成。 隨著企劃財政部對改革繼承稅表明反對意見，預計在15日開始的國會稅收小委員會上，政府和政治圈的對立將不可避免。共同民主黨總統候選人李在明和國民力量黨總統候選人尹錫悅都提出了應該基本上緩和繼承稅負擔的意見。國會企劃財政委員會的一名有關人士表示：「越是臨近大選，政界對以繼承稅和轉讓稅為主的稅製改革的要求就會越強烈。」

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