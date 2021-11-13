韓國電力今年前九個月營業虧損超1萬億韓元，油價-新再生費用增加産生影響. November. 13, 2021 07:08. by 具特敎 kootg@donga.com. 由于國際油價暴漲導致的燃料費上漲等原因，韓國電力今年出現了超過1萬億韓元的營業虧損。如果韓國電力今年轉爲赤字，明年電費上漲壓力將進一步加大。 韓國電力表示，今年1~9月的營業利潤比去年同期減少了4.2824萬億韓元，爲—1.1298萬億韓元。從季度來看，第二季度（—7648億韓元）和第三季度（—9366億韓元）連續兩個季度出現赤字。 韓國電力1~9月的電力銷量得益于制造業平均開工率的增加，增加了4.6%。但是電力銷售收益只增加了1.9%（8082億韓元）。這是因爲進入今年以來國際油價暴漲，再加上政府以穩定物價等爲由凍結了收費。 新再生能源比重的擴大也對業績惡化産生了影響。這是因爲爲了達成“2050碳中和”，減少了煤炭發電，增加了發電單價較高的液化天然氣（LNG）發電比重。從今年開始，新再生能源供給義務比率從7%上升到了9%。新再生能源發電設備和輸配電設備的投資也有所增加，其他營業費用增加了。 預計第四季度（10~12月）也會出現大規模赤字。Meritz證券研究員文慶元9日發表報告說：“韓國電力第四季度的營業利潤可能會出現3萬億韓元以上的虧損。原因是國際油價和煤炭價格暴漲。如果國際油價到明年上半年爲止保持在80美元左右，那麽到2022年，每年將出現6萬億韓元以上的大規模逆差。”韓國電力的營業利潤從2019年的—1.2765萬億韓元變爲去年的4.0862萬億韓元，扭虧爲盈。 預計，由于韓國電力的業績惡化，明年上調電費的壓力將進一步增大。10日，韓國電力公司總經理鄭勝一在記者會上表示：“如果存在（電費）上調的因素，將與政府進行協商。應該階段性地考慮成本和合理報酬，改善制定電費收費制度。”

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