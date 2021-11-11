法國宣布恢復新建核反應堆. November. 11, 2021 07:20. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 法國決定在2050年之前恢復建設新的核反應堆，以實現零碳排放和穩定的能源供應。《世界報》等當地媒體報道說：「法國幾十年來首次推出了新的核電站建設計劃，這將成為明年4月大選的主要爭論焦點。」 法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍（照片）9日通過電視對國民講話宣布，將恢復建設新的核反應堆。他表示：「這是為實現不依賴外國的能源獨立和減少引發氣候變化的碳排放而進行的投資。」據路透社報道，法國最快將於下周公布6個第三代歐洲型加壓輕水反應堆建設的詳細內容。 法國是歐盟內的第一大核電站國家，全部電力的70%以上來自核電站。但是隨著安全性等問題被提及，從前任總統奧朗德執政時期開始，正式展開了脫核電政策。馬克龍也在2017年就任總統之初宣布，到2035年將把核電站比率降低到50%。 但是，最近隨著天然氣價格的暴漲，發生了能源大亂，有人主張應該放慢可再生能源的轉換速度。《費加羅報》報道說：「經歷能源供應危機的馬克龍在大選之前修改了能源戰略。」馬克龍上月公布了「法國2030」計劃，將投資300億歐元（約41萬億韓元）開發減少放射能泄漏危險的小型模塊型核反應堆和擴大氫發電。 國際環境團體「綠色和平組織」當天發表聲明表示：「瞄準連任的馬克龍違反承諾，公布了不現實的能源政策」，「諸如中國廣東省臺山核電站的核反應堆7月因核泄漏而封閉等，核反應堆仍然過於危險。」

한국어