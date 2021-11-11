選舉是選舉調查是調查，不要重蹈2007年DAS案的覆轍. November. 11, 2021 07:21. . 共同民主黨總統候選人李在明昨天在寬勛俱樂部邀請討論會上就大莊洞開發特惠疑惑表示，「有條件地接受特檢調查」。前提是「先觀察檢察機關的調查，如果有不足之處或有疑問的話」。就國民力量黨總統候選人尹錫悅主張對「大莊洞-唆使舉報」「同時進行特檢」，他表示這種做法「不對」。他認為這一主張是要以特檢為借口，回避、拖延對尹錫悅本人和嶽母、夫人相關疑惑的調查。尹錫悅此前表示：「對大莊洞事件是拖拉式調查、不到位調查、包庇式調查，針對唆使告發則是過度調查」，提議進行同時特檢。國民力量黨表示，「目前檢察機關對大莊洞的調查是隱瞞的水平」，施加進行接受立即特檢而不是有條件特檢。 李在明和尹錫悅兩人都抱著「司法風險」投入總統競選，連日來就調查方式引發互相嚴厲指責。一個聲稱：「如果（我）是現任檢察總長，調查早就結束了。」（尹錫悅）另一個則表示，「就會說復話的話。說是把我也要抓進去。」（李在明）對兩名候選人的調查到底是不做還是做不了，是沒有調查的決心還是沒有調查的力量，一直處於不明不白的狀態。在此期間，疑惑的當事人們則在大喊「我沒有錯」。 執政黨和第一在野黨的總統候選人同時卷入嚴重疑惑，本身就是第一次。已經超越了「非好感大選」的範疇，甚至出現了「腐敗大選」的嘲弄。越是這樣，越需要「沒有禁區的公正調查」。檢察機關不僅掌握了「大莊洞核心三人幫」，還查出了李在明的心腹鄭鎮相在檢察機關進行扣押搜查時與柳某通過電話的事實，但檢察機關對「上線」的調查卻磨磨蹭蹭。尹錫悅也被提出涉及多起疑惑，不僅有唆使告發案，還有平息前龍山稅務社長尹佑鎮腐敗案、丈母和夫人操縱德意誌汽車公司股價等。 對於兩名候選人來說，不消除有關自己的疑惑或在和稀泥掩蓋的情況下舉行選舉，並沒有什麽好處。2007年大選時，有人懷疑李明博候選人是（株）DAS和BBK的實際所有人，但當時檢察機關在選舉日的兩周前公布了「沒有嫌疑」的調查結果。這是認為李明博當選已成定局時的政治性判斷。但10年後再次進行了調查，李明博被查出是DAS實際所有人，被判處17年有期徒刑，目前正在服刑。這是不必要的國力消耗，也是國家的不幸。 不能再重蹈覆轍。檢察機關和公調處要公正客觀地加快對兩名候選人的調查。絕不能草草了事將調查結果發表時間推遲到大選結束後的伎倆。考慮到明年2月13日、14日進行候選人登記後將適用對大選候選人的逮捕及拘留等特例，必須在此之前拿出調查結果。

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