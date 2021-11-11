投入國家隊訓練的孫興慜說：“能在這麽多觀衆面前比賽，真的很激動”. November. 11, 2021 07:21. by 兪載泳 elegant@donga.com. “真的很激動。能夠在這麽多觀衆面前進行比賽是非常寶貴的經驗和特殊待遇。球隊不會辜負等待已久的球迷們的期望。” 雖然日程很累，但孫興慜（托特納姆熱刺隊）的臉上始終洋溢著燦爛的微笑。面對2021年在韓國本土舉行的最後一場國家隊A級比賽，在球迷的注視下參加比賽的期待感也非常高。將于11日晚8時在高陽綜合體育場舉行的韓國和阿聯酋（UAE）之間的2022年卡塔爾世界杯亞洲區預選賽A組第5輪比賽就是他們的舞台。 英國結束所屬球隊托特納姆熱刺隊的比賽後，于9日與國家隊會合的孫興慜日程緊湊，看上去沒有閑暇時間調整自己的身體。10日，在坡州國家代表隊訓練中心（NFL）舉行的球隊訓練中，他與隊友們開玩笑，在寒冷的天氣中營造出溫暖的氣氛。在本場比賽之後，孫興慜將于17日淩晨0時在卡塔爾多哈舉行的與伊拉克隊的小組賽第6輪比賽上登場亮相。目前韓國隊以2勝2平（積8分）的成績排在伊朗隊之後，位居小組第2位，如果戰勝阿聯酋隊，就可以輕松踏上伊拉克遠征之路。 韓國隊在與阿聯酋隊的曆史交鋒戰績方面以12勝5平2負領先對手。與阿聯酋隊的比賽100%允許觀衆入場。球迷入場的韓國國家足球隊A級比賽是繼2019年12月東亞足球協會（EAFF）E-1錦標賽與日本隊的比賽之後，時隔約2年之後的第一次。 在本場比賽中，率先進球將是決定比賽勝負走向的核心。只是前鋒黃義助（波爾多）因腿筋受傷，進攻戰鬥力出現空白。雖然金建熙（水原）被選爲替補選手，但從在大型比賽上幾乎不改變現有主力陣容的主教練保羅•本托的執教風格來看，他很有可能派出孫興慜（托特納姆熱刺隊）出任單前鋒。在10日的訓練中，本托教練進行了40多分鍾的戰術會議，因此，在孫興慜的位置和組成支援孫興慜的2線進攻陣容上，他的苦惱非常明顯。 以3平1負的戰績迫切需要勝利的阿聯酋隊可能會采取提高後防線，以強大的壓迫搶到球，反擊得分的戰略。對于孫興慜，對方中後衛和一名中場球員很有可能會固定壓縮距離，幹脆不讓其傳球或誘導失誤。最終，關鍵問題是如何讓孫興慜深入到對方防守空擋。黃仁範、鄭佑榮、李在成等人以快速的聯系與對方拉開距離後，觀察孫興慜跑位的情況應該經常出現。在上月與伊朗隊的比賽中，黃仁範和李在成以快速傳球擺脫壓迫後，將球傳給深入防守空擋的孫興慜，從而讓後者攻進了一球。 截至10日，本場比賽的門票預售率爲65%（2.27萬多張）。預售將一直持續至比賽開始前。不設現場銷售。

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