美、日、臺加快半導體合作，韓國的援助政策杳無音信. November. 10, 2021 07:20. . 日本製定了建設半導體工廠時提供補貼的法案。這是為了吸引跨國企業，讓日本成為半導體基地的戰略。此前，世界排名第一的代工（委托生產）企業臺積電（TSMC）和美國美光科技公司決定在日本新建工廠和研究設施。可以說，日本政府和這些企業事前進行了私下交流。在美國、日本、臺灣加強合作的同時，韓國卻回避業界的支援要求，導致國內企業的工廠建設也被推遲。 半導體供應鏈的重組將焦點放在了企業的而而不是國籍上。美國總統拜登施壓在當地投資，並提出給予補貼。據悉，日本將在下月通過法案後，向熊本縣臺積電工廠支援約5萬億韓元。據悉，日本很有可能向美光公司的日本工廠提供補貼。日本是想在國內建立全球生產體系，擴大技術合作。 美國美光公司不僅在日本，還將在臺灣增設DRAM（動態隨機存取存儲器）工廠。美國西部數碼正在推進收購日本NAND（計算機閃存設備）企業鎧俠。相當於是三方通過「三角合作」相互投資，構建新的半導體合作網。有不少人擔心，稍有不慎，韓國企業就會被排除在外，受到牽製。 共同民主黨在製定《半導體特別法》的同時，拒絕了增加首都圈大學半導體專業定員的業界要求。在稅金扣除等支援上，都附加了條件。對於研究開發等短期內需要集中工作的領域，例外不適用「每周52小時」的方案也泡了湯。而且法案何時能通過還是個未知數。因此，韓國在半導體行業的競爭中很難生存下去。 日本在材料和裝備領域具有世界最高水平的競爭力。如果跨國企業也加入其中，韓國半導體將受到威脅。經濟合作與發展組織預測韓國的潛在增長率將跌至成員國中的倒數第一，而國際貨幣基金組織則擔心韓國的國家債務。現在不是把經濟的支柱半導體悉數交給企業的時候。政府和企業應該攜手加強全球合作，並完善特別法使其具有實效性。

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