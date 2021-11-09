孫興慜因鏟球退場噩夢發揮失常，全場比賽零射正. November. 09, 2021 07:11. by 金東昱 creating@donga.com. 在全世界廣受喜愛的孫興慜（29歲•托特納姆熱刺隊）也有在球場上遭遇大規模噓聲的時候。 7日，孫興慜在英國利物浦古迪遜公園球場舉行的2021~2022賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）與埃弗頓隊的客場比賽中首發出場，在下半場第40分鍾被替換下場。由于對方的集中牽制，連一角有效射門都沒能完成。0比0戰平的托特納姆熱刺隊以5勝1平5負（積16分）排在積分榜第9位。 當天孫興慜陷入了苦戰。他沒能抓住射門機會，每次拿球時，都會受到全場3.9萬多名埃弗頓主場觀衆的噓聲和嘲諷。 英國媒體《足球倫敦》報道了現場氣氛，稱“整場比賽現場觀衆都似乎在嘲諷孫興慜”。如果看作是欺生，也著實有些過分。下半場第18分鍾，主裁判通過錄像回放（VAR）取消了埃弗頓隊獲得的點球機會，因此，球迷們的噓聲變得更加強烈。對于埃弗頓球迷來說，孫興慜就像仇人一樣。 2年前的2019年11月4日，孫興慜在同一個地點舉行的與埃弗頓隊的比賽中，在下半場第34分鍾，對安德烈•戈麥斯進行了鏟球。孫興慜隨即被紅牌罰下，戈麥斯右腳踝骨折。孫興慜在自責感中流著眼淚離開了球場，在更衣室更是獨自大哭。 幸運的是，戈麥斯在4個月後重返球場，並與孫興慜進行了對話，雙方關系良好。但是埃弗頓球迷似乎仍然沒有忘記這件事。

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