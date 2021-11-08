夢想的便利店. November. 08, 2021 07:21. . “想要像公主一樣優雅、柔弱地生活著的我，成爲了那個可怕的大韓民國大媽（大嬸），現在經營便利店，正在成長爲堅強的女人。”―玄美淑《便利店別曲》首句 每個人因各自不同的緣由開了便利店。雖然非常羨慕（看起來）能隨意吃餅幹和冰淇淋的超市家的兒子，但下定決心“長大後要成爲超市主人！”的朋友並不多。未來的希望一欄總是寫下醫生、教師、科學家等職業。有人失業了，有人覺得附近便利店很紅火， 也有人嘗遍了人間的酸甜苦辣，偶然…百萬個便利店裏有百萬個波折。 因早晚銷售額又哭又笑，和動不動就冒失地發條短信不來上班的兼職生發生口角，有時被顧客的粗魯話語所傷，坐在收銀台角落裏咬一口過期的三角紫菜包飯，強忍著眼淚，但是依靠自己的力量生活的今天，我總是很感謝。在這裏可以撈到月租，可以給媽媽零花錢，還可以拼命賺到孩子們的學費，對一顆豆粒大小的果實心存感激。 就這樣，我們以便利店大嬸、大叔的身份生活。誰都那樣生活。雖然與小時候的夢想相去甚遠，但是抱著希望總是在人行道另一側的微弱期待，在我選擇的位置上尋找意義。信號燈何時會改變？漸漸地開始接受我現在站的地方是不是命運的位置，並以熟悉的斷念接受今天。 只是現在有了新的夢想。全家人的健康夢想、希望生意再好一點的夢想，雖然我的夢想已經破滅，但子女們的夢想依然如故。正如某位詩人所說，他夢想著“即使愛，也不失去自己的靈魂”。便利店窗外星星在閃閃發光。希望你的夢想也安穩。

한국어