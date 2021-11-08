伊拉克總理遭「無人機暗殺」襲擊，總理本人平安無事. November. 08, 2021 07:22. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 有人試圖用無人機暗殺伊拉克總理穆斯塔法·卡迪米（54歲），導致伊拉克政局動蕩加劇。卡迪米本人沒有受傷，但至少有7名警衛受傷。 據路透社7日報道，當天淩晨，裝載爆炸物的無人機襲擊了位於首都巴格達「綠區」的總理官邸。政府機關建築物和外國大使館密集的「綠區」被認為是伊拉克境內警備最森嚴的地區，卻遭到了攻擊。 到目前為止，還沒有武裝組織表示認領襲擊事件。但在10月10日議會選舉結束後，與親伊朗傾向的什葉派民兵隊有聯系的「法塔赫同盟」主張選舉存在舞弊，展開反政府示威。這種情況下發生了此次事件，因此有人提出疑惑稱，這是否與法塔赫同盟有關。5日，主張選舉舞弊的什葉派示威隊伍試圖進入「綠區」的過程中發生沖突，造成1人死亡，多人受傷。 法塔赫同盟在10月的議會選舉中僅獲得14個席位，還不到2018年（48個席位）的三分之一。無黨派人士卡迪米也是什葉派穆斯林。但敵對美國的法塔赫同盟以卡迪米與美國關系密切為由，從去年5月他執政後開始一直進行批評。 卡迪米7日在推特上留言說：「叛軍的火箭炮絲毫不能動搖英勇的伊拉克軍警的堅固和決心。」他還參加電視節目，展示了自己的健在。 國際社會譴責了恐怖活動。美國國務院發言人內德·普賴斯表示，「強烈譴責針對伊拉克政府心臟部位的恐怖行為」，表明美國將與伊拉克軍方密切聯系，查明攻擊的幕後主使。

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