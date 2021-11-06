「與新冠共存」下超出預想的擴散趨勢，急需重新整頓醫療體製. November. 06, 2021 07:09. . 截至昨天，新冠確診病例已連續三天突破2000例關口。政府1日開始階段性恢復日常生活（「與新冠共存」），預計在24日左右日增確診病例為1527∼2810名，但是政府的預測值提前三周就已成為現實。危重患者在一個月後也將增至目前的兩倍，達到800人，因此現在起就有人擔心出現病床大亂。 政府在啟動「與新冠共存」5天後的昨天，下達了在首都地區確保1348個專門病床的行政命令。如果按照政府的計劃增加病床，即使每天出現7000名患者，也能經受得起。但如果不能補充醫療人力，那麽好不容易確保的病床也將成為無用之物。不能全依賴一線醫院，政府要最大限度地支援訓練有素的醫護人員。居家治療的患者也劇增到了4000名，但非對面診療功能並沒有正常運作。居家治療是「與新冠共存」成功的核心條件。有必要重新整頓從選擇居家治療者到健康監測和緊急情況時送往醫院的整個過程。 歐洲也出現了新冠疫情暴發以來最多的患者，預計到明年2月，將還有50萬人死亡。這是因為疫苗接種完成率處於停滯狀態，再加上宣布「與新冠共存」，草率放寬了疫情防控。在冬季來臨之際，已有預告將出現新冠和流感同時流行的「雙流行」。必須提高疫苗接種率，通過戴口罩和室內通風等自主防疫，使艱難開始的「與新冠共存」穩定下來。

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