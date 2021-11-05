美國開始縮小購債規模……「量化寬松政策」拉開調頭序幕. November. 05, 2021 07:27. . 美國聯邦儲備委員會當地時間3日表示，將從本月底開始縮小資產收購規模。美聯儲此舉一直通過購買國債和住宅抵押證券的方式發放資金，但即將減少其規模。隨著物價高於預計，自新冠疫情以來持續至今的量化寬松政策迎來了大轉變。現在是經濟主體應對資金枯竭時代的時候了。 美聯儲表示，縮減購債規模是臨時措施，不會立刻考慮上調利率。這意味著不會突然切斷資金來源。但應該說，釋放資金扶持經濟的時代已經結束。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾表示：「供應鏈問題明年也會持續，物價上漲也是一樣。」這預示著通貨膨脹的長期化和由此帶來的資金緊縮。 超過危險水平的家庭負債在流動性減少時代有可能成為韓國經濟的雷管。韓國開發研究院昨天發表報告說，在面臨「高負債」局面的情況下，如果利率上升，增長率下滑幅度將擴大到兩倍。負債越多利息負擔就越大，實體經濟必然會大幅萎縮。 美國金融界預測，明年6月左右利率將被上調。如果韓國想阻止資本流失，也只能上調利率。因低利率「盛宴」而升溫的房地產和股票等資產市場可能會陷入巨大混亂。人們擔心的是，即使想要出售資產，接受的需求也會減少，「舉債投資」的人很有可能會受到利息的壓迫。要考慮資產市場泡沫破滅的可能性。 隨著新冠疫情趨於穩定，世界經濟陷入了更大的混亂之中。物流體系崩潰，原材料價格飆升，通貨膨脹壓力增大。現在的情況是，不能再投入資金扶持景氣。過剩的流動性和舉債打造的經濟結構將難以為繼。家庭和企業應減少負債，重新製定資金計劃。政府也應該仔細觀察平民金融，出臺低增長對策。

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