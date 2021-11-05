BTS主演老虎題材網絡漫畫投入制作. November. 05, 2021 07:28. by 林熙允記者 imi@donga.com. 以韓國傳統老虎的故事爲素材，防彈少年團登場的網絡漫畫和網絡小說不久將問世。 HYBE4日在通過YouTube轉播的“與共同體一起的HYBE公司說明會”上表示，將于明年1月15日通過Naver網絡漫畫的全球平台發布以“HYBE原創故事”爲基礎的四部作品。 最引人注目的作品是《7Fates: CHAKHO》。HYBE方面表示：“以朝鮮時代抓老虎的‘捉虎甲士’爲主題，並加入了韓國傳統的民間故事”，“被命運捆綁的七名少年（防彈少年團成員）一起經受考驗，得到成長，爲什麽是7名，命運究竟是什麽？都將包含在充滿活力的故事中。” 男子組合TOMORROW X TOGETHER將成爲另一部作品《追星的少年們》的主要角色。劇中將出現魔法和幻想動物等。而在《黑暗之門：月之祭壇》中組合ENHYPEN將登場。吸血鬼和狼族少年登場的奇幻題材中結合了少男少女羅曼史。少女們出演的成長劇《Crimson Heart》也是幻想和冒險相結合的奇幻劇。 HYBE的這種嘗試是利用人氣偶像歌手的粉絲群和知識産權(IP)，向故事産業擴張外延的步伐。這是與最近和DC漫畫公司一起公開蝙蝠俠系列，鞏固全球平台地位的Naver網漫合作，攻略喜歡K-Pop、遊戲、網絡漫畫和網絡小說的年輕人而做的部署。 HYBE當天還宣布，將與韓國的區塊鏈企業兩棵樹簽訂全球夥伴關系。HYBE議長房時爀表示：“粉絲們在虛擬空間裏自由收集、交換、展示利用NFT（非同質化代幣）的偶像照片卡（紀念品）等的日子不遠了。”

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