“建立韓日經濟合作平台，擴大交流”. November. 03, 2021 07:24. by 林賢錫 lhs@donga.com. 兩國經濟界人士呼籲，爲改善僵化的韓日關系，應該通過經濟合作打開突破口。 2日，在首爾中區樂天酒店和東京大倉酒店舉行的第53屆韓日經濟人會議上，大韓商會會長崔泰源表示：“應該構建兩國經濟界層面的合作平台，擴大合作關系的廣度和深度。如果兩國經濟界齊心協力解決問題，也會對恢複政治外交關系做出貢獻。” 作爲韓方代表團團長出席會議的韓日經濟協會會長金潤（三養控股公司會長）表示：“以日本新內閣的成立爲契機，韓日經濟人應該進一步加強戰略夥伴關系。” 韓日經濟人會議是討論兩國經濟、文化交流的會議，自1969年首次舉行會議以來，每年都舉行。今年由于受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的影響，召開了通過視頻連接首爾和東京的非面對面會議。日方團長、日韓經濟協會會長佐木幹夫（三菱商社前會長）回應說：“兩國經濟交流的擴大不僅會提高和發展經濟競爭力，還會加強兩國之間的紐帶關系。”

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