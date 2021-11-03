21世紀的《薔花紅蓮傳》. November. 03, 2021 07:25. . 作家們有創造性地重新诠釋經典的傾向。姜禾吉作家的哥特式恐怖小說《大佛酒店的幽靈》就是很好的例子。小說在結尾暗示經典民間故事《薔花紅蓮傳》是美學基礎，這就是應該關注《薔花紅蓮傳》的理由。 《薔花紅蓮傳》就像大家熟知的那樣，是關于因繼母而冤死的可憐姐妹的故事。由于姐妹之間怨憤的幽靈，郡守們頻頻死亡，因此官員們都不願意到那裏任職。後來，有人自願來擔任郡守，傾聽幽靈的故事，爲她們解恨。最終她們離開人世去了陰間。在這裏《薔花紅蓮傳》的故事結束，而姜禾吉作家的創造性重新解讀開始了。 從現在開始，因姊妹的幽靈而橫死的郡守們成了中心。他們什麽錯都沒有，卻冤死。他們也會成爲幽靈。姐妹的恩怨又變成了另一個恩怨。問題在于，成爲怨恨對象的姐妹已經離開了人間。于是，郡守們的冤魂充滿了惡意，不管是孩子還是行人都被殺死。曾爲姐妹伸冤的那名郡守不知從何時起開始傾聽他們的委屈。于是，他們的怨恨消失了，村子也恢複了平靜。他們需要的不是複仇，而是一個“傾聽的人”。 在這裏，通過郡守傾聽含恨的故事來隱喻安慰這個世界上其他人的藝術家。雖然《大佛酒店的幽靈》講述的是韓國戰爭之後冤魂的故事，與以朝鮮時代爲背景的《薔花紅蓮傳》有一定的距離，但在聽取冤魂的故事後解開謎底，以此來安慰冤魂的方面大同小異。藝術家也許是傾聽他人壓抑的聲音的一種郡守。不僅是薔花、紅蓮，聆聽所有他人故事的領袖。因此，對他人的熱情招待是藝術的本質。文學評論家•全北大學客座教授

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