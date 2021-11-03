想在祖國建排球場…隨身帶著設計圖的烏幹達外援達烏迪. November. 03, 2021 07:25. by 黃奎引 kini@donga.com. 烏幹達男子排球國家代表隊參加了9月7日至14日在盧旺達基加利舉行的2021非洲錦標賽。此前，烏幹達是一個該大會“零”參賽經曆的國家。來自烏幹達的達烏迪（26歲•韓國電力）在該大賽中以得分第一（141分）的成績帶領球隊獲得了第五名的好成績。 烏幹達體育青少年部部長達烏迪•穆隆戈在該大會結束後，向達烏迪傳達了感謝狀。這不只是因爲達烏迪在本次比賽中表現出色。因爲達烏迪獨自承擔了烏幹達國家隊參加該比賽所需的移動和住宿等所有經費。達烏迪還是烏幹達排球選手中第一個成爲職業選手的主人公。 達烏迪原計劃在結束該比賽後前往土耳其聯賽。這時，在韓國傳來了等待已久的消息。韓國電力方面提出，希望將他作爲替補外援引進韓國。韓國電力原計劃在本賽季簽下伊朗出身的薩達爾（19歲），但雙方因參加亞洲錦標賽等國際比賽問題引發了矛盾，最終球隊決定放走他。此後俱樂部決定引進在前兩個賽季效力于現代Capital隊的達烏迪。 達烏迪再次踏上韓國土地時帶回了一張設計圖。這是可以建造室內排球場的設計圖。達烏迪說：“烏幹達目前還沒有室內排球場。帶著這張圖紙，總是心神不甯。我希望有一天能像在韓國一樣，建造一座漂亮的排球場”，“我已經用在韓國打球的錢買下了建造排球場的土地。”對達烏迪來說，韓國是充滿機會的土地。 事實上，不僅僅是達烏迪。“古巴轟炸機”萊奧（31歲•OK儲蓄銀行）也無法忘記韓國，時隔7個賽季重返V聯賽舞台。現在，萊奧雖然沒有像效力于三星火災隊的2012年至2015年那樣對對方球場進行地毯式轟炸，但他的得分和發球(每局0.563分)仍然排在第三位，顯示了他的強大實力。

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