楊森新冠疫苗加強針三天預約超60萬人. November. 02, 2021 07:28. by 金素敏記者 somin@donga.com. 在接種楊森的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的人中，預約追加接種（加強針）的人超過了60萬人。這距離接受提前預約僅過去三天時間。 1日，據中央防疫對策本部透露，在楊森疫苗接種者中，61.9226萬人截止到前一天完成了加強針預約。考慮到國內的楊森接種者爲148.5040萬人，相當于41.7%的人要接種加強針。加強針預約從上個月28日晚上8點開始，30日已經超過了60萬名。 第一天結束預約的上班族李某（30歲）說：“剛開始在國內沒有‘楊森-摩德納’交叉接種的事例，感覺決定得太急了，爲此感到苦惱”，“産生了不久之後沒有接種加強針的人士可能會被排除在‘防疫合格’對象之外的想法，所以決定接種。”鄭某（31歲）說：“周圍很難再找到沒有接種疫苗的人。我覺得反正也得接種，所以決定早點接種。” 從1日開始，在健身房等室內體育設施中引入的防疫通行證以“接種完畢”爲標准。楊森疫苗只要接種1次即可完成接種，因此，沒有打加強針並不意味著就不能得到防疫合格證。但是，隨著接種楊森疫苗後出現很多突破感染的病例，有人推測說：“今後，楊森還要打加強針才能得到防疫合格證。 實際上，國內突破感染病例中，楊森疫苗最多。以上個月17日爲基准，每10萬名接種者中有突破感染的事例，依次爲楊森 266.5名、阿斯利康 99.1名、輝瑞48.2名、摩德納4.6名。由于突破感染事例如此頻繁，防疫當局把基本接種2個月後的楊森疫苗接種者包括在了加強針注射對象之中。一般來說，加強針要在基本接種後6個月才能注射。 從8日開始，全國委托醫療機關將實施楊森加強針接種。加強針疫苗以摩德納爲基本，但根據醫療機構的條件，可以在現場改爲輝瑞。如果要注射楊森的加強針，應該向楊森接種機構或保健所咨詢。 另外，防疫當局對最近因新冠病毒死亡的389人進行了分析，結果顯示，未完成預防接種的人占76.5%（294人）。死亡者中60歲以上的高齡層占85.6%（333名），占大多數。中央事故處理本部防疫總班長朴鄉1日在新聞發布會上表示：“越不接種疫苗，而且越是高齡層，死亡的危險越來越大”，“再次奉勸大家，特別是高齡層中還沒有完成接種的各位請務必盡早完成疫苗接種。”

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