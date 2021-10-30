美軍第二號人物：「中國增強軍事力量令人震驚，再這樣下去會趕超美國」. October. 30, 2021 07:35. by 華盛頓=常駐記者李正恩 lightee@donga.com. 繼美軍第一號人物、參謀長聯席會議主席馬克·米利確認中國發射高超音速導彈並表示擔憂後，參謀長聯席會議副主席約翰·海滕也就中國增強軍事力量的速度表示「令人震驚（stunning）。」美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道說，海滕當地時間21日表示：「中國的行動速度令人震驚。按照這一速度和軌跡，中國將趕上俄羅斯和美國。」他強調：「這將改變遊戲格局，這不僅是美國的問題，也是我們同盟國的問題。」 據海滕介紹，中國在最近5年裏試射了數百枚高超音速導彈，而美國只發射了9枚。對於這一巨大差異，他指出，「這不好」。他就美國發射失敗表示：「應該將其視為學習過程。只有敢於冒險並從失敗中學習，才能更快地前進。」他還以朝鮮為例表示：「朝鮮國務委員長金正恩通過過去失敗的試驗發射，學會了加快開發速度。」據說，在科學家和工程師試驗失敗時，金正恩也和其父親（金正日）不同，決定不處死他們，反而鼓勵他們，從失敗中學習。海滕說：「最終，世界經濟排名第118名的朝鮮擁有了洲際彈道導彈力量。」

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