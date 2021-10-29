美國首次給中性人發放「X」標記護照，既不是男也不是女. October. 29, 2021 07:32. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國首次發放除了男性和女性之外、標記第三性別「X」的護照。這是美國國務院為不想在男和女中選擇任何一方的性少數群體采取的措施。 美國國務院27日以發言人內德·普萊斯的名義發表聲明稱，發放了第一本標有「X（中性）」的護照，並期待明年初相關系統升級工作結束後，所有申請者都能獲得此類護照。 國務院允許個人即使不通過醫療記錄證明這一點，也能按照本人規定的性別申請護照。到目前為止，如果要申報與出生申報不同的性別，必須提交醫療機關證明。 國務院「性少數群體」人權外交特使傑西卡·斯特恩表示：「此次措施是在政府文件中註明，存在比以前只有『男』『女』更為廣闊的性別」，「拿到反映真正認同感的此類證件的人，將在生活中得到更大的尊重。」 國務院沒有透露該護照是發給了誰。但據美聯社報道，居住在科羅拉多州柯林斯堡的性少數群體人權活動家戴納·紮伊姆（63歲）在電話采訪中表示，自己獲得了「X標誌護照」。戴納說：「我不是麻煩精，只是一個人。我的活動目標是幫助下一代的中性人獲得完整的公民權。」戴納從2015年開始以國務院為對象展開了要求在不公開性別的情況下領取護照的法律糾紛。戴納在申請護照時，要求在標明是男性還是女性的欄上寫上「中間性（intersex）」，並通過另外的文件用「X」標記性別。 國務院今年6月發表了為性少數群體修改護照發放程序的方針。為了發放該護照，電腦系統的變更工作需要很長時間，因此4個月後才發放了第一本護照。「X標誌護照」還剩下預算管理局的最終批準程序。法新社報道說，在美國之前允許護照標明「X性別」的國家至少有11個，其中包括澳大利亞、新西蘭、加拿大、德國、尼泊爾等。

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