油氣稅下調20%，每升汽油將降價164韓元. October. 27, 2021 07:17. by 周愛眞 jaj@donga.com. 從11月12日起到明年4月底的約6個月時間裏，油氣稅將下降20%。汽油價格每升將下降164韓元。由於國際油價暴漲，國內油價創下7年來的最高值，因此，政府開始以有史以來最大幅度下調油氣稅。 政府26日在政府首爾辦公大樓舉行了由經濟副總理兼企劃財政部部長洪楠基主持的緊急經濟中央對策本部會議，公布了上述內容的物價應對方案。政府決定在6個月內限時把對汽油、柴油、液化石油氣、丁烷氣征收的油氣稅下調20%。如此一來，在每升價格上，汽油將下降164韓元、柴油將下降116韓元、丁烷氣將下降40韓元。 洪楠基預測說：「如果油氣稅的下調如實反映在油氣類價格上，每月物價將下降0.33個百分點。」此次措施經過執行令修改後，將從11月12日開始實行。結束時間是明年4月底。如果在此期間油價穩定，結束時間可能會提前。 為了減輕上調天然氣費用上漲的壓力，液化天然氣進口關稅在同期將降低到0%。目前液化天然氣的關稅為3%（10月∼12月為2%）。政府計劃到年底為止凍結城市煤氣等公共費用。

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