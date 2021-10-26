林容漢的戰爭史. October. 26, 2021 07:33. . 雅典近海有一個叫艾吉那的島。登山就能看到艾吉那島。在比雷埃夫斯港乘坐客輪，30到40分鐘就能到達。雖然對韓國遊客來說鮮為人知，但據說雅典人作為周末野餐場所和避暑勝地頗為喜愛。 雖然現在很和平，但在雅典的成長期，兩個城市為了海上貿易霸權展開了關乎國運的對決。在海上貿易方面領先的是艾吉那。根據希羅多德的歷史，戰爭的發生是因為神殿裏的神像。這尊神像是用雅典的橄欖樹製作的，雅典人認為是自己的，想擅自拿走，結果發生了戰鬥。愛琴海從很久以前開始就區分貿易船和海盜船。艾吉那的三櫓快船似乎也經常襲擊雅典附近的村莊。由於海盜和報復，類似的事件可能發生了無數次。 但這次事件卻導致了意想不到的結果。雅典的兵力全軍覆沒，只有一人生還。於是犧牲者們的妻子圍住了他。妻子們對他獨自活著回來感到憤怒，用掩襝衣服的胸針刺傷了那個男人。也許因為是青銅所製，胸針比現在大，更接近兇器。他被胸針刺死了。夫人們的憤怒可以理解，但這種報復不是正當的行為。但是，以男性優勢社會而聞名的雅典男性也不忍心處罰這些女性。決定放棄已經死了的人，以防止出現新的犧牲者。他們一下子扔掉了希臘傳統服裝，引進了不用胸針就能穿的小亞細亞式服裝。 這一荒唐的故事給我們帶來了什麽教訓？很多人說傳統不能輕易改變，也不能改變。但如果事關生命呢？是不是因為主張傳統不變的人，並不知道胸針也可以成為兇器的事實？

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