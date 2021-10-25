首爾市舉辦“應對氣候變化的全球市長論壇”. October. 25, 2021 07:19. by 朴昌圭 kyu@donga.com. 首爾市24日表示，將從26日開始以非面對面的方式舉行爲期兩天的“應對2021氣候變化的全球城市峰會市長論壇”。 該活動的宗旨是，全球城市共同分享可以積極應對“後新冠疫情”時代持續的氣候危機的實踐課題。今年論壇的主題是“通過碳中和克服氣候危機”。今年是制定發達國家溫室氣體減排目標的《京都議定書》結束的同時，開始履行敦促到2050年爲止 “脫碳”的《巴黎協定》的一年。首爾市計劃以此次論壇爲契機，積極應對氣候危機，爲實現碳中立，與全球城市一起齊心協力。 共有14個國家的15個城市參加論壇，共享各城市溫室氣體減排的優秀事例。第一天，首爾市市長吳世勳致開幕詞後，聯合國氣候變化框架公約第26屆締約國大會舉辦國英國的駐韓英國大使館副大使尼克•梅塔將介紹相關內容。第二天將進行建築物、資源循環、市民參與等各領域溫室氣體減排方案和應對氣候變化努力相關的發表及討論。 活動將在首爾市YouTube頻道進行現場直播。詳細的節目及演講信息可以通過網站(smfcc.kr/korean)予以確認。

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