“全才”黃善宇奪得遊泳世界杯混合泳100米第3名. October. 23, 2021 07:28. by 金東昱 creating@donga.com. “韓國遊泳的希望”黃善宇(18歲•首爾體育高中)在國際遊泳聯合會(FINA)遊泳世界杯上獲得了獎牌。 22日，在卡塔爾多哈哈馬德水上運動中心舉行的遊泳世界杯第三站比賽第一天男子個人混合泳100米決賽中，黃善宇以52秒30的成績排在濑戶大野(日本•51秒56)和馬修•賽茨(南非•51秒74)之後，占據第三位。這不是在黃善宇自己的主要項目100米自由泳和200米自由泳中，而是在100米個人混合泳中獲得的國際大賽第一枚獎牌。 此次遊泳世界杯不是奧運會規格的50米正規賽道，而是25米短道泳池比賽。個人混合泳100米是一名選手按照蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳的順序各遊泳25米的短道泳池比賽中才有的項目。此前，黃善宇在12日舉行的第102屆全國體育大會男子高中部個人混合泳200米決賽中，以1分58秒04的成績創造了韓國新紀錄。 另外，國家隊的大哥李周浩(26歲•牙山市廳)在男子仰泳200米比賽中以1分52秒98的成績與彼得•庫茨(南非•1分52秒09)一起並列排在第二位。白秀妍(30歲•光州市體育會)在女子200米蛙泳比賽中以2分23秒22的成績獲得第三名。

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