Naver第三季度營業利潤3498億韓元，創曆史新高. October. 22, 2021 07:24. by 金道炯 dodo@donga.com. Naver得益于文化信息事業等的快速增長，在今年第三季度(7 ~ 9月)創下了曆史最高業績。 21日，Naver公布，公司第三季度銷售額爲1.7273萬億韓元，營業利潤爲3498億韓元。與去年同期相比，銷售額和營業利潤分別增加了26.9%和19.9%，均創下了曆史最高紀錄。 從各事業部門來看，文化信息部門的銷售額爲1841億韓元，比去年同期增加了60.2%。特別是隨著網絡漫畫在全球市場上迅速成長，銷售額增加了79%。商務部門得益于購物直播、智能商店等的增長，銷售額比去年同期增加33.2%，達到3803億韓元。Naver當天表示，隨著智能商店在日本以“我的智能商店”開始招聘銷售者，將正式進軍全球市場。 Naver代表韓成淑表示：“第三季度是與各種合作夥伴公司一起成長的生態系統構築和Naver的競爭力突出的時期”，“計劃以世界爲舞台，延續更大的發展。”

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