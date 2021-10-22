英國媒體關註「與新冠共存」「不接觸」等「韓式英語」. October. 22, 2021 07:25. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 英國媒體詳細介紹了韓國式英語即「Konglish」文化以及韓國政府想要凈化這種文化的動向。分析認為，由於電視劇《魷魚遊戲》、韓國流行音樂等韓國大眾文化在全世界的人氣，這一現象反映了人們對韓國語的關心提高的現狀。 英國《泰晤士報》當地時間20日在題為《韓式英語不是你的好朋友（Konglish is not your bepu）》的報道中說：「韓國正在與語言的腐敗作鬥爭。其原因是韓式英語。」該媒體舉例詳細介紹了韓式英語：「Is your bepu a gaegeumaen?（你的好朋友是『笑星』嗎？）韓國年輕人使用這種韓式英語，讓成年人無法理解。」《泰晤士報》報道說，意為喜劇演員的「gagman」源於戲劇電影中搞笑臺詞的「gag（笑話）」和「man（人）」，但在英語圈無法理解。報道還介紹了意味著嘔吐的「Overeat」、逛商店的「eye shopping」等日常生活中的韓式英語。 特別是，就連韓國政府也正式使用的「With Corona（與新冠共存）」「Untact（不接觸）」等措詞也是英語圈國家不使用的「韓式英語」例子。《泰晤士報》報道說，盡管如此，韓國國務總理金富謙9日在韓文日紀念儀式上表示：「將減少不必要的外語使用，保衛我們的語言和文字。」韓國政府積極出面凈化韓式英語。 對於韓式英語，並非只有負面報道。《泰晤士報》報道說：「很多語言學家認為，這種結合是語言成長和發展的必要因素。由於韓國飲食、電影、韓流、電視劇《魷魚遊戲》等的人氣，韓國語反而進入了其他語言之中。」

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