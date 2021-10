英國媒體關註「與新冠共存」「不接觸」等「韓式英語」. October. 22, 2021 07:25. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 英國媒體詳細介紹了韓國式英語即「Konglish」文化以及韓國政府想要凈化這種文化的動向。分析認為,由於電視劇《魷魚遊戲》、韓國流行音樂等韓國大眾文化在全世界的人氣,這一現象反映了人們對韓國語的關心提高的現狀。 英國《泰晤士報》當地時間20日在題為《韓式英語不是你的好朋友(Konglish is not your bepu)》的報道中說:「韓國正在與語言的腐敗作鬥爭。其原因是韓式英語。」該媒體舉例詳細介紹了韓式英語:「Is your bepu a gaegeumaen?(你的好朋友是『笑星』嗎?)韓國年輕人使用這種韓式英語,讓成年人無法理解。」《泰晤士報》報道說,意為喜劇演員的「gagman」源於戲劇電影中搞笑臺詞的「gag(笑話)」和「man(人)」,但在英語圈無法理解。報道還介紹了意味著嘔吐的「Overeat」、逛商店的「eye shopping」等日常生活中的韓式英語。 特別是,就連韓國政府也正式使用的「With Corona(與新冠共存)」「Untact(不接觸)」等措詞也是英語圈國家不使用的「韓式英語」例子。《泰晤士報》報道說,盡管如此,韓國國務總理金富謙9日在韓文日紀念儀式上表示:「將減少不必要的外語使用,保衛我們的語言和文字。」韓國政府積極出面凈化韓式英語。 對於韓式英語,並非只有負面報道。《泰晤士報》報道說:「很多語言學家認為,這種結合是語言成長和發展的必要因素。由於韓國飲食、電影、韓流、電視劇《魷魚遊戲》等的人氣,韓國語反而進入了其他語言之中。」

