朝鮮：「發射潛射導彈是在行使主權……並非針對美國」. October. 22, 2021 07:25. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 朝鮮就不久前發射新型潛艇發射彈道導彈一事表示，「這是正常、合法的行使主權」，並要求韓國和美國先撤回「雙重標準」。在最近韓美兩國就終戰宣言進行討論的情況下，朝鮮明確表示，如果韓美不撤回所謂的「雙重標準及敵視政策」，朝鮮就不會響應有關終戰宣言的討論。 朝鮮外務省發言人21日在接受朝鮮中央通訊社記者采訪時表示：「美國把我們行使合法自衛權誤導為對聯合國安理會決議的違反、對地區和平與穩定的威脅，要求召開安理會緊急會議等，出現了嚴重刺激性動向」，「我們已經對美國和安理會鼓搗危險的「定時炸彈」表示過強烈的擔憂。」 發言人表示：「如果不針對我們正常合法行使主權找茬生事，絕對不會發生誘發朝鮮半島（韓半島）緊張的事情」，「美國及其追隨勢力如果選擇錯誤的行動，會對造成嚴重後果起到催化劑的作用。」他還指出：「美國擁有或正在開發同一武器體系，如果因為我們開發和試驗而譴責，這是明顯的雙重標準。」但朝鮮發射彈道導彈違反了國際社會達成協議的安理會對朝製裁決議。 發言人聲稱：「試射潛射導彈不是考慮到美國或針對美國，而純粹是為了國家防衛而計劃的項目。」他還表示：「美國和南朝鮮被排除在我們的主要敵人對象之外。」

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