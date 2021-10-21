宋永吉稱「幸虧不是核、遠程導彈」，朝鮮瞄上的就是這種「精神勝利」. October. 21, 2021 07:19. . 共同民主黨代表（黨首）宋永吉昨天在廣播節目中就朝鮮發射潛艇發射彈道導彈一事表示：「沒有進行遠程導彈（發射）和再次核試驗，是不幸中的萬幸。」他還說：「也因為是在韓國的試射潛射導彈受到了刺激。對話的必要性進一步提高。」朝鮮媒體稱，「這是采用了側面機動和滑翔跳躍機動等改進了的操縱誘導技術的新型潛射導彈，」展示了潛艇發射成功的事實。 宋永吉因為荒唐的涉朝發言引發爭議已經不是一兩次了。就去年朝鮮炸毀南北聯絡事務所一事，宋永吉曾表示：「有誰是不開炮的？」他上個月訪問美國時表示，「美國一直說不會補償壞的行動，但可取的行動應該有補償不是嗎？」他還以朝鮮自2017年年底以來克製核武器和遠程導彈試驗為由，提議考慮恢復開城工業園區等相應措施。 按照朝鮮的說法，此次發射的新型潛射導彈已經超越了用於秘密突襲的潛射導彈本身的威力，在飛行過程中也可以左右、上下機動，事實上已經達到了無法攔截的水平。除最近成功開發的韓國以外，潛射導彈是搭載只有擁核國家才有的裝載核彈頭的戰略武器。朝鮮在非法開發這種可怕的武器的同時，還聲稱是加強正當的國防力量，並譴責將其規定為「挑釁」的韓美「雙重標準」。 盡管如此，就連韓國政府也似乎同意朝鮮的主張，沒有將發射導彈定性為「挑釁」。宋永吉代表的發言既是政府低姿態的延續，也是朝鮮無理主張的延續。強盜殺人犯的偷竊不是罪，沒有搶劫就已經很幸運了，所以要給予獎賞。如果是這樣，無異於為了逃避現實而欺騙自己的「精神勝利」。朝鮮的目標難道不正是這種自暴自棄式的合理化嗎？

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