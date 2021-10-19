恐怖襲擊和21世紀. October. 19, 2021 07:21. . 美軍正在撤離的阿富汗喀布爾機場發生了恐怖事件，一個月後，在北部昆都士省清真寺發生了「伊斯蘭國呼羅珊」製造的自殺式爆炸恐怖事件，造成180多人傷亡。 根據生活中體驗到的經驗性真理，沒有根據的樂觀是不會實現的，沒有原因的不吉一定會成為現實。在目前的狀態下，阿富汗事態最積極的進展是塔利班政權與以前不同，發揮靈活性，響應國際援助和要求，在內政上發揮開放和靈活的態度。但這種願望更像是小說。最壞的假設是塔利班政權分裂，在這種情況下「伊斯蘭國」成為最大勢力。雖然像是惡言惡語，但我認為實現的可能性高於第一個假設。 從上個月開始，西方國家和日本突然表示要向阿富汗支援數億美元資金。這可能是為了防止居民的生活陷入最惡劣的狀態，但也有可能是捕捉到了社會安全網崩潰正在成為塔利班政權分裂和「伊斯蘭國」勢力擴張的土壤的危機感。看著前路險阻的阿富汗事態，我產生了這樣的想法。「伊斯蘭國」為什麽如此熱衷於無情的恐怖襲擊？這是弱者為了對抗擁有尖端武器和強大軍隊的強國「唯一的抵抗手段」，這種主張也遠遠超過了限度。 有人說這是因為宗教熱情、狂熱。也許偶爾也會有少數那樣的人，但熱情的信徒從內心來看也並沒有崇高到放棄一切犧牲的程度。難道受挫的夢想和欲望被加工成憤怒和煽動，以極端的行動迸發出來嗎？我認為後者的可能性很大。這個問題不是「伊斯蘭國」這種極端分子的專屬。這是目前覆蓋全球的21世紀的基底現象。現在是所有人都應該更加認真、迫切地正視這個問題的時代。

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