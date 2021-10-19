美國前政府官員：「如果承認朝鮮擁有核武器，韓日可能會決定擁核」. October. 19, 2021 07:22. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國六方會談前副代表狄長禮（約瑟夫·德特拉尼）當地時間17日警告稱，朝鮮擁有核武器有可能導致韓國和日本等周邊國家決定仿效。他敦促，要想阻止全球核擴散，就應該阻止朝鮮、伊朗等國家和恐怖組織擁有核武器。 當天，狄長禮在美國政治專門媒體《國會山》上發表文章分析了被稱為「巴基斯坦核開發之父」的核科學家阿蔔杜勒·卡迪爾汗博士的死亡所具有的意義，並指出：「即使他死亡，核擴散的威脅也不會結束。」他在說明卡迪爾汗的核開發活動後主張：「伊朗、朝鮮和利比亞為了與卡迪爾汗建立關系而采取了進攻性行動。與此後放棄核武器的利比亞不同，朝鮮和伊朗堅持核開發計劃。」 他解釋說：「朝鮮進行了6次核試驗，為提取核武器用鈈，正在繼續對使用後的燃料棒進行再處理，據推測，朝鮮擁有40至60枚核武器。」他提醒，雖然朝鮮不承認武器級高濃縮鈾計劃，但在寧邊有數千個離心分離機的鈾濃縮設施。他還提到，朝鮮過去曾支援敘利亞基瓦爾核反應堆建設，伊斯蘭武裝團體「基地」組織試圖從朝鮮獲得核物質。 他表示：「實際上，如果朝鮮擁有核武器得到認可，盡管有美國的核威懾承諾，韓國和日本等域內其他國家可能還是會決定擁有自己的核武器。」他還說：「如果伊朗繼續推進擁有核武器，沙特阿拉伯、埃及、土耳其等國也有可能推進擁有自己的核武器。」

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