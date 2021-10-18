梵蒂岡世界主教會議開幕，或成爲天主教改革的分水嶺. October. 18, 2021 10:15. by 金甲植 dunanworld@donga.com. 最近開幕的世界主教會議(代議員會議)引起了天主教界的關注。主教代議員會議是當地教會司牧者各國主教爲思考教會的重大問題並向教皇咨詢而舉行的聚會。 10日(當地時間)，教皇方濟各在羅馬聖彼得大教堂(又稱聖伯多祿大教堂)主持了主教代議員會議第16次定期總會開幕彌撒。他在講論中表示：“如果不搞形式主義或不做作地與耶稣見面，那麽一切都會發生改變”，並敦促世界上所有的天主教會成爲“見面的匠人”。來自各大陸的男女普通信徒和修道者、新學生、司祭和主教、紅衣主教等3000多人參加了當天的彌撒。這是發生新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情後，教皇廳舉行的最大規模的彌撒。 聖保祿六世教皇制定的主教代議員會議自1967年在梵蒂岡舉行第一次定期總會以來，一直舉行3年或4年周期的定期總會。根據需要，臨時總會或特別總會將以3、4周的日程舉行。此次主教代議員會議將經過教區和國家、各大洲的對話和意見收集等程序後，以2023年10月梵蒂岡總會爲結尾，畫上完美的句號。 有人預測說，考慮到舉行主教代議員會議的時間和教皇方濟各已85歲高齡，此次主教代議員會議有可能成爲天主教改革的分水嶺。爲防止司祭們對兒童實施性虐待，制定根本對策是宗教界的首要課題。最近在法國天主教會出現神職人員在過去70年裏以33萬名兒童爲對象實施性虐待的報告後，教皇正式道歉並表示：“教會長期對這個問題置之不理的無能是我的恥辱，也是我們所有人的恥辱。”兒童性虐待問題在教會內部形成了共識，因此無論進步、保守傾向如何，都可以尋求一致的解決方法。應對氣候變化和消除貧富差距也有可能從教會層面發表宣言。 但是，對女性的司祭敘品、允許司祭結婚、對同性戀者的廣泛寬容將再次成爲“燙手山芋”。宗教界進步集團爲了社會變化和天主教影響力的增大，要求寬泛的接納，而保守集團則反駁說：“這是破壞天主教根基的企圖。” 國內天主教界也開始了主教代議員會議之旅。15日，水原教區在亭子洞主教座堂最先獻上了代議員會議開幕彌撒，各教區將依次獻上開幕彌撒。擔任主教會事務局長的申宇植神父表示：“思考和識別各教區最需要進行的主題將成爲走向共同協議教會的過程”，“期待在以面對面和非面對面、問卷調查等多種方式對話、傾聽的情況下，教區分享美好的體驗。”

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