《金融時報》：「中國8月份試射高超音速導彈……令美國大吃一驚」. October. 18, 2021 10:15. by 金祺容 kky@donga.com. 英國《金融時報》16日援引消息人士的話報道說，中國於8月秘密試射了可搭載核武器的問超音速導彈。 據《金融時報》報道，中國的高超音速滑翔飛行器（HGV）落在距離目標約32公裏處。《金融時報》說：「該測試顯示了中國高超音速武器的進展，令美國情報機構大吃一驚。」中國擁有高超音速導彈的事實早已為人所知，但通過此次試射，證明了中國的高超音速武器相關技術比美國所知道的要先進。中國核武器政策專家、麻省理工學院教授泰勒·弗雷布爾在接受《金融時報》采訪時表示：「搭載核彈頭的高超音速導彈一旦完成，美國的導彈防禦體系將成為無用之物。」 高超音速導彈的速度是音速的5倍到最多20倍以上，是可以改變戰爭格局的被稱為「改變遊戲規則者」的尖端武器。彈道導彈上升至太空，畫著拋物線飛行，但高超音速導彈在大氣中以低軌道飛行，快速打擊目標。有評價認為，這將使針對巡航導彈和彈道導彈的各國導彈防禦系統失效。 高超音速導彈可以在1∼2個小時裏對全世界任何地方進行打擊，能夠突破導彈防禦網，因此美國、中國、俄羅斯等軍事強國正在帶頭開發高超音速導彈。朝鮮也於上個月28日試射了高超音速導彈「火星-8型」，加入了競爭行列。中國曾在2019年10月建國70周年閱兵式上首次公開高超音速導彈「東風-17」。同年年底，俄羅斯實戰部署了「前衛」導彈，去年成功試射了新型高超音速巡航導彈「鋯石」。 有評價認為，美國最近一直在大力推進高超音速導彈的開發，但到目前為止在與中國、俄羅斯的競爭中處於劣勢。美國4月進行了B-52H戰略轟炸機發射高超音速導彈「AGM-183A ARRW」的試驗，但未能成功。

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