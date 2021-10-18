4名男高爾夫選手，創下打完一洞僅需24.75秒的世界新紀錄. October. 18, 2021 10:15. by 姜泓求 windup@donga.com. “4個人接力打完一個洞(最快)需要多長時間？” 爲了解決這個疑問，有一些高爾夫選手站了出來。歐洲巡回賽17日通過官方網站公開了征戰巡回賽的澳大利亞僑胞李旻宇(23歲)、肖恩•克羅克(25歲•美國)、尼古拉•霍加德(20歲•丹麥)、威爾康•尼納伯(21歲•南非共和國)等4人在最短時間內挑戰世界新紀錄的視頻。13日，他們在西班牙索托格蘭德皇家高爾夫俱樂部瓦爾德拉瑪球場4號洞(501碼•約458m)挑戰刷新紀錄。之前的紀錄是2018年由湯姆•布雷迪等4人創下的27秒88。 在開球距離上具有優勢的尼納伯負責開球，在平坦球道等待的克羅克將第二杆打到果嶺上，剩下的李旻宇和霍加德以推杆方式結束整個洞。創造新紀錄並不容易。開球沒有成功，第二杆掉進沙坑等，縮短記錄的挑戰經曆了反複失敗。當地時間下午3時47分開始的記錄挑戰直到超過2個小時的下午5時55分才結束。繼第一杆和第二杆後，負責推杆的李旻宇在距旗杆約1米遠的地方成功擊出球洞，以24秒75的成績結束了球洞。創造世界新紀錄的他們在果嶺上互相潑水慶祝。李旻宇是目前在美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽賽場征戰的大滿貫冠軍李旻智的弟弟。 隨著“速度提升”這一話題在高爾夫界被提出，有關縮短比賽時間的各種挑戰接連不斷。此前，2019年6月，托馬斯•迪特裏(28歲•比利時)在西班牙的一個高爾夫球場以1分29秒62的成績創下了個人最短時間打完一個球洞的世界新紀錄。以一輪18洞爲標准，最短時間的新紀錄是以團體爲標准，在2021年由洛特利公園高爾夫俱樂部創下的12分40秒68。以個人標准來看，相關記錄是1987年由詹姆斯•卡維爾創下的27分09秒。

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