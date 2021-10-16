曹秀美成爲韓國科學技術院教授. October. 16, 2021 07:22. by 徐東俊=東亞科學記者 bios@donga.com. 著名女高音歌唱家曹秀美(60歲•照片)成爲了KAIST(韓國科學技術院)教授 韓國科學技術院15日表示，任命曹秀美女士爲文化技術研究生院特邀碩學教授。曹教授將從明年第一學期開始講課。聘用時間爲3年，截止到2024年9月。 韓國科學技術院方面表示：“將聘請世界頂級音樂家擔任教授，拓寬KAIST成員看文化藝術的視野，擴大能積累相關素養的基礎。” 曹教授明年將以本科生和研究生爲對象進行領導力特別講座。文化技術研究生院還將展開利用人工智能(AI)的音樂演奏分析及生成相關的基礎研究、未來演出制作及舞台表演技術相關的應用研究。曹教授將在網上進行特別講座，並在今年12月來韓演出時親自訪問韓國科學技術院，與學生進行對話交流。 韓國科學技術院計劃在文化技術研究生院內設立“曹秀美表演藝術研究中心”。研究中心將與KAIST教授及外部專家進行融合研究。韓國科學技術院方面表示：“將在旨在生動地表現分身等虛擬演奏者的影像技術和聲音綜合技術、旨在溝通虛擬演奏者和人類演奏者的交互技術、Metaverse等未來演出産業平台的研究中提供咨詢。” 在歐洲巡演之前，目前滯留在葡萄牙的曹教授在網上參加了在KAIST學術文化館梁承澤禮堂舉行的任命狀授予儀式，她表示：“我認爲，對于對文化的整體理解還不足的學生來說，我的經驗和生活熱情會對他們有所幫助。像現在這樣很難直接找到演出場地的時候，爲了讓人感覺不是演出場地也像演出場地一樣，我想研究一下不改變聲音就能傳達給觀衆的方法。”曹教授的弟弟、SMI娛樂公司代表曹英俊出席了授予儀式，並代替姐姐接受了任命狀。 韓國科學技術院校長李光亨(音)表示：“KAIST要想成爲世界超一流大學，首先成員們就應該充滿自信，但我一直在思考誰會擁有能夠給人帶來這種自信的經驗和精神，並且其本人是站在世界頂峰的，最終腦海中浮現出了曹女士的名字。” 李校長表示：“雖然之前沒有和曹教授私下見過面，但經過多方打聽才取得了聯系。我向她說明了宗旨，並拜托她來當教授，她在3天後就發來了接受的信息。”

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