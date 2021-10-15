習近平與即將卸任的默克爾視頻會談，破例展露笑顏……引用古語表示祝福. October. 15, 2021 07:21. by 金祺容 kky@donga.com. 中國國家主席習近平13日與從2005年起執政16年並即將卸任的德國總理安格拉·默克爾舉行視頻會談，並稱默克爾為「老朋友」，給予了極高的禮遇。默克爾在任期間曾12次訪問中國，在中美矛盾中也沒有單方面站在美國一邊。默克爾與施加壓力增加駐德美軍防衛費分攤額等壓力的前美國特朗普政府發生了相當大的摩擦。 中國共產黨機關報《人民日報》14日在頭版刊登了前一天習主席和默克爾總理進行視頻會談時露出燦爛笑容的照片。習近平以在公開場合幾乎不笑而聞名，但當天卻一反常態地始終面帶微笑。《人民日報》評價說：「默克爾在任期間，不僅是中國和德國的關系，中國和歐盟的關系也變得非常深厚。」習主席還特別強調：「中國人重情重義，不忘老朋友。中國的大門隨時都向你敞開。」 中國外交部也在網站上表示，習近平在此次會談中引用了孟子的一句話：「人之相識，貴在相知，人之相知，貴在知心。」他還稱贊，默克爾在任期間，中國和德國證明了可以避免「零和」遊戲，獲得相互利益。 中國官方英文報紙《環球時報》也評價說，默克爾在主要國家領導人中訪問中國的次數最多，並推行了務實的對華政策。2005年11月就任的默克爾到新冠疫情暴發之前的2019年9月為止，共訪問了中國12次。其間，習近平三次訪問德國。兩人在新冠疫情暴發後通過電話和視頻會談進行了接觸，特別是僅今年就進行了5次交流。

한국어