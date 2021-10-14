高爾夫球手們對一號木46英寸長度上限持反對大旗. October. 14, 2021 07:21. by 金正勳記者 hun@donga.com. 從明年開始，開球木杆杆子(一號木)的長度將受到限制。 美國高爾夫協會(USGA)和英國皇家高爾夫協會(R&A) 13日公布，從2022年1月1日開始，將開球木杆杆子的長度上限從現行的48英寸減少到46英寸。但是否實行由大會主辦方選擇，並且這條規則很可能只會在一些頂級的比賽中啓用，普通的業余比賽不太可能實施。” USGA和R&A一直指出，無限量變長的一號木飛行距離破壞了高爾夫的本質。爲了應對“長打高爾夫”，隨著高爾夫球道的全長增加，費用也隨之增加。他們認爲，這種現象對擴大高爾夫基礎也沒有幫助。首次統計美國職業高爾夫(PGA)巡回賽所屬選手的1980年平均開球飛行距離爲256.5碼，但去年增加到296.4碼，接近300碼。 高爾夫球手們對此表示反對。使用長一號木的菲爾•米克爾森(51歲•美國)批評說：“高爾夫球40年來一直很受歡迎，但協會似乎只想降低高爾夫的樂趣。”不使用長一號木的選手們也舉起了反旗。美國選手賈斯汀•托馬斯(28歲)表示：“用長一號木比賽的選手不多，這說明沒有多大好處。”美國選手科林•森川(24歲)也表示：“長打不是全部”，“這樣的限制無法引出任何變化。”

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