特朗普在沙特收到的禮物虎皮是假貨. October. 13, 2021 07:15. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 據悉，中東親美國家沙特阿拉伯送給美國前總統唐納德·特朗普的毛皮服裝、帶象牙把手的短劍等都是假貨。《紐約時報》11日報道，特朗普政府高層人士在監督外國政府贈送的禮物管理情況的過程中確認了上述事實。 沙特政府在特朗普就任4個月後的2017年5月訪問沙特時贈送了82件禮物。其中包括女性圍巾、涼鞋、鞋、用白色老虎和獵豹毛皮製作的3件服裝、象牙把手短劍等。 當時白宮法務團隊也認為，用白色老虎毛皮製作的服裝和象牙短劍有可能觸犯《瀕危物種保護法》。但特朗普在卸任之前沒有向聯邦總務廳申報這一禮物。白宮直到特朗普卸任之前的今年1月19日才將毛皮服裝和象牙匕首移交給聯邦總務廳。今年夏天，為了確認是否違反《瀕危物種保護法》，相關物品被移交給了美國魚類和野生動物管理局。 魚類和野生動物管理局在調查禮物是否違法的過程中發現，毛皮是染有虎皮花紋的假毛皮，象牙也是混有動物骨頭成分的仿製品。目前還無法確認沙特方面在贈送禮物時是否知道是假的。曾擔任眾議院負責紀律的法務負責人的斯坦利·布蘭德律師批評說：「無論是漠不關心還是草率處理，此次事件表明對政府程序和法律的態度存在問題。」 國務院監察室此前也對特朗普政府的主要人士收到的禮物進行了調查。前國務卿邁克·蓬佩奧在日本收到後消失的禮物、價值5800美元的威士忌不知所蹤。有記錄顯示，前白宮國家安全顧問約翰·博爾頓也從越南收到了22克拉的金幣和陶瓷器皿，但仍未確認其下落。前副總統邁克·彭斯的夫人凱倫女士在2018年訪問新加坡時收到了總理李顯龍贈送的兩個金色名片錢包，但沒有遵守「超過禮物上限（415美元）的價值要支付代價」的規定。

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