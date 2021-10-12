28比62. October. 12, 2021 07:14. . 10日公布的共同民主黨總統選舉候選人競選最後一次「第三次選舉人團」投票結果，完全推翻了此前的競選趨勢。在28.3%的慘敗和62.37%的大勝下，京畿道知事李在明和前代表李洛淵都露出了茫然的表情。實際上，在李在明知事只剩下確定大選候選人宣言的情況下，「28比62」的投票結果表明，就連共同民主黨支持層也對李在明知事關於「大莊洞事件」的主張產生了很大的不信任。 首先，在普通國民和普通黨員參加的投票中，投票率達到81.39%，這一點就不同尋常。如果說第一次和第二次選舉團是各競選團隊拼命募集的「組織引導」，那麽在競選最後階段募集的第三次選舉人團的「個別參與」比率更高。有24.8880萬人參與其中。這就是為什麽有人評價說「大莊洞民心」遲遲才得到反映的原因。 實際上，在第二次選舉人團投票時，大莊洞的問題還停留在媒體提出疑惑的程度，但在第三次選舉人團投票之前，情況發生了劇變。一度不願意進行調查的檢察機關2日晚正式拘留了作為城南城市開發公社代理社長擔任大莊洞事業實務總負責人的柳東奎。因為涉嫌受賄和瀆職。特別是，拘捕令中指出，由於沒有加入收回民間企業超額利潤的條款，導致火天大有方面獲得4040億韓元的過度分紅，從而使城南市蒙受損失，他涉嫌「瀆職」。作為大莊洞事業的「設計者」和最終管理負責人，檢察機關的調查可能會指向李在明知事的不安感在泛執政圈支持層之間擴散。 面對從6日開始進行的第三次選舉人團投票，李在明知事表現出「柳某不是親信」「如果韓電職員收受賄賂，總統就會辭職嗎」等斷尾自保的態度。他反攻說：「大莊洞事業是成功的開發事業，應該受到稱贊。」「國民力量黨是一夥強盜」。但有人評價說，這種態度反而助長了國民的不信任。誰都知道大莊洞事件的本質是為什麽設計利潤分配結構，讓民間企業獲得天文數字的收益。他沒有回答根本性的問題，而是強辯事業實務總負責人是「一介職員」，因此信任必然會下降。 李在明知事以前國民力量黨國會議員郭尚道的兒子的「50億退休金」為依據，將大莊洞事件定性為「國民力量黨事件」，但國民卻對事件的本質了如指掌。李在明知事表示：「我認為這是一種鞭策，讓我謙虛努力工作。但因為野黨的煽動、部分假新聞等等，因此不可能沒有影響。」黨內越來越多的人擔心，以這種方式，不易擺脫大莊洞泥潭。

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