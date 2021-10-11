沒有主教練…擔心選手之間發生內讧的短道速滑代表隊. October. 11, 2021 07:18. by 李憲宰 uni@donga.com. 距離2022年北京冬奧會開幕(2022年2月4日)還剩不到4個月的情況下，韓國短道速滑代表隊正在動搖。 有報道稱，韓國短道速滑女子代表隊的王牌選手沈錫希(24歲•首爾市廳)在參加2018年平昌冬奧會時，與代表隊教練交換了貶低隊友的信息，從而引發了巨大爭議。 據演藝媒體《Dispatch》最近公開的短信顯示，被推定爲沈錫希的人物A向當時一起效力于國家隊的崔敏靜(23歲•城南市廳)和金阿朗(26歲•高陽市廳)等人使用俚語，留下了嘲弄的文字。其中還包括讓人聯想到故意失去資格等內容。當時沈錫希與崔敏靜、金阿朗等在女子3000米接力項目上合作獲得了金牌。 曾被另一位國家隊教練性猥亵和毆打的沈錫希打破1年多的空白，將在5月舉行的國家隊選拔賽上與崔敏靜、金阿朗等人一起被選爲國家隊隊員，同時參加明年2月的北京冬奧會。 如果報道內容屬實，風波只會進一步擴大。大韓冰上競技聯盟目前正在調查事實關系。一位冰壇相關人士表示：“發生了誰也沒有想到的事情。如果內容屬實，從國民情緒上看，(沈)錫希戴上太極徽章參加奧運會並不容易。”據悉，沈錫希方面將在不久後表明立場。 另外，聯盟表示，短道速滑和速度滑冰代表隊將在沒有主教練的情況下參加北京冬奧會。理由是，國家隊主教練公開招募結果，沒有一名教練符合選定標准。在曆屆奧運會上獲得24枚金牌的韓國短道速滑面臨著前所未有的危機。

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